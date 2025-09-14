Un herido grave y otros dos leves por la explosión de un cohete durante una procesión en Almadén de la Plata

El Cristo del Crucero tenía que recorrer las calles de Almadén de la Plata, esa localidad sevillana que tanto lo venera. Sin embargo, este sábado no lo pudo hacer: la procesión se suspendió después de que explotaran de forma inesperada los cohetes que portaba el cortejo. Una deflagración que ha dejado un herido grave y otros dos leves, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112.

"El teléfono 112 recibió a las 22:20 la primera de muchas llamadas que alertaban de que varias personas habían resultado heridas al explotar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia", detallan desde el Servicio de Emergencias. "Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén".

Según explican desde este organismo, los servicios sanitarios de la Junta "movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales, así como se procedió a la apertura del centro de salud de la localidad para atender a los heridos". A consecuencia de esta explosión, "al menos tres personas tuvieron que ser evacuadas al hospital Virgen Macarena, uno de ellos con heridas graves por quemaduras".

"Un milagro dentro de lo sucedido"

Dos horas después de la explosión, la Hermandad del Santísimo Cristo del Crucero emitió un comunicado en el que mostraba "todo el apoyo y solidaridad a los afectados, a los familiares y al pueblo de Almadén de la Plata". "Asimismo, damos las gracias a nuestro Cristo del Crucero por poner su mano y evitar con un milagro que, dentro de lo sucedido, no haya que lamentar males mayores".

"Agradecemos el esfuerzo a los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y voluntarios", recoge el escrito de la hermandad. "Deseamos una pronta recuperación a los heridos y que el Cristo del Crucero nos guíe y proteja en estos difíciles momentos".