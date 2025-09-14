Sucesos
Un herido grave y otros dos leves por la explosión de un cohete durante una procesión en Almadén de la Plata
La salida procesional del Cristo del Crucero se tuvo que suspender después de que estallara de forma inesperada el material pirotécnico que portaba el cortejo
El Cristo del Crucero tenía que recorrer las calles de Almadén de la Plata, esa localidad sevillana que tanto lo venera. Sin embargo, este sábado no lo pudo hacer: la procesión se suspendió después de que explotaran de forma inesperada los cohetes que portaba el cortejo. Una deflagración que ha dejado un herido grave y otros dos leves, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112.
"El teléfono 112 recibió a las 22:20 la primera de muchas llamadas que alertaban de que varias personas habían resultado heridas al explotar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia", detallan desde el Servicio de Emergencias. "Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén".
Según explican desde este organismo, los servicios sanitarios de la Junta "movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales, así como se procedió a la apertura del centro de salud de la localidad para atender a los heridos". A consecuencia de esta explosión, "al menos tres personas tuvieron que ser evacuadas al hospital Virgen Macarena, uno de ellos con heridas graves por quemaduras".
"Un milagro dentro de lo sucedido"
Dos horas después de la explosión, la Hermandad del Santísimo Cristo del Crucero emitió un comunicado en el que mostraba "todo el apoyo y solidaridad a los afectados, a los familiares y al pueblo de Almadén de la Plata". "Asimismo, damos las gracias a nuestro Cristo del Crucero por poner su mano y evitar con un milagro que, dentro de lo sucedido, no haya que lamentar males mayores".
"Agradecemos el esfuerzo a los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y voluntarios", recoge el escrito de la hermandad. "Deseamos una pronta recuperación a los heridos y que el Cristo del Crucero nos guíe y proteja en estos difíciles momentos".
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 13 de septiembre de 2025
- El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio
- Un hombre de 90 años muere tras sufrir un desvanecimiento junto a las vías del metrocentro