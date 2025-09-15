En Calpe
Fallece una niña de 4 años que cayó accidentalmente desde un quinto en Alicante
Fuentes de la investigación han informado de que el accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo y que la pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle
EFE
Una niña de 4 años ha fallecido tras precipitarse accidentalmente al vacío desde el balcón de un quinto piso de una vivienda en el casco urbano de Calpe (Alicante).
Fuentes de la investigación han informado a EFE de que el accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, día 7, y que la pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle.
Fue trasladada de urgencia al centro de salud de la localidad antes de ser dirigida en estado muy grave al hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció a causa de las heridas cinco días más tarde.
El equipo de la Policía Judicial de Calpe investiga los hechos en unas diligencias que lleva el juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, según las mismas fuentes.
Por su parte, el diario Información ha señalado que el suceso tuvo lugar en un edificio de la avenida Diputación y que la fallecida se hallaba dentro de la vivienda con otros dos menores de edad, sin la presencia de ningún adulto.
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- Un mantecaíto de atún y un serranito con carne a baja temperatura: el bar de Sevilla que reinventa bocadillos clásicos
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
- Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025