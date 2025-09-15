Investigación
Detenido el hombre atrincherado en la Gran Vía que amenazaba con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se había atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han detenido la tarde de este lunes a un hombre que se había atrincherado en la calle Montera de Madrid, en el centro de la capital, y había amenazado con hacer explotar una vivienda.
Al lugar han acudido efectivos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y sanitarios del Samur-Protección Civil, y se ha movilizado un equipo negociador y a los GEO (Grupo Especial de Operaciones). Los agentes han cortado el tráfico en la zona y han establecido un perímetro de seguridad.
Finalmente, agentes de la Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han accedido a la vivienda y detenido al individuo, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Según ha explicado un usuario en redes sociales, el cordón policial levantado por esta amenaza se ha levantado alrededor de las 18:15 horas.
El suceso ha provocado momentos de caos en la céntrica vía madrileña, como han compartido varios usuarios en redes sociales.
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Un mantecaíto de atún y un serranito con carne a baja temperatura: el bar de Sevilla que reinventa bocadillos clásicos
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
- Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025