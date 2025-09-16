Encuentran a los dos niños desaparecidos de una casa de acogida de Alcalá de Guadaíra casi una semana después

Víctor Manuel, de 14 años, y otra compañera salieron el pasado miércoles por la noche de la casa de acogida en la que residen, situada en Alcalá de Guadaíra. Tras casi una semana de búsqueda, este martes por la mañana han localizado al fin a estos dos menores en un centro ambulatorio de este municipio, según informan familiares a El Correo de Andalucía. "Por suerte, ambos están sanos y salvos", celebra Óscar Martín, tío de Víctor Manuel.

La última vez que los vieron fue en el centro Villa Elvira, situado en Alcalá de Guadaíra y dependiente de la Asociación Paz y Bien. Esta entidad interpuso una denuncia de desaparición ante la Policía Nacional, que este mismo martes ha encontrado a los dos menores. "De momento desconocemos por qué están en el ambulatorio, aunque las autoridades nos han trasladado que se encuentran bien", aclara Martín.

La preocupación e incertidumbre de la familia durante cerca de una semana han sido enormes: "Mi sobrino es un niño, tiene 14 años, y solo lleva unos meses en esta casa de acogida. Además no conoce el entorno: nosotros somos de Écija y el centro está en Alcalá", comentaba hace unos días el tío de Víctor Manuel a este periódico. "Hace ya un tiempo que no sabemos nada de él. No sabemos dónde acudir ni qué hacer, estamos desesperados", confesó este astigitano.

Afortunadamente, esta historia ha concluido de la mejor forma posible: con la aparición de los dos menores en buen estado de salud. "Aún no he podido hablar con mi sobrino, pero ya lo han localizado por lo menos".