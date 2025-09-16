Atropello
Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara
EFE
Toledo
Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de peñas de las ferias y fiestas de Guadalajara.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 21:15 horas de este lunes, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando una carroza que participaba en el desfile de peñas de las ferias y fiestas atropelló a un niño de 12 años.
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- Un mantecaíto de atún y un serranito con carne a baja temperatura: el bar de Sevilla que reinventa bocadillos clásicos
- La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
- El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Condenados a prisión y a devolver 420.000 euros a la Junta dos beneficiarios de ayudas irregulares ERE
- Las obras del metro refuerzan su seguridad para evitar daños a edificios entre Pino Montano y la Macarena
- El Betis acelera el derribo de la grada de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas en Cartuja