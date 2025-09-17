Alerta en Coria por la desaparición de Antonia, de 65 años: su familia cree que puede estar en Sevilla

Alerta en Coria del Río por la desaparición de Antonia S. G., mujer de 65 años, el pasado 15 de septiembre. La familia ha explicado que la última vez que se le vio fue en San Juan de Aznalfarache, bajándose en un autobús.

Según han denunciado los familiares, la mujer se encuentra bajo tratamiento para paliar sus problemas de depresión. Por este motivo, también han reflejado que tras haber emprendido su viaje podría encontrarse ya por las calles de Sevilla capital, donde ha trabajado en algunas casas.

Antonia va indocumentada. La Policía Nacional de Coria está al cargo de la investigación de este caso. No obstante, la Guardia Civil también es conocedora de lo ocurrido.

Antonia Salas tiene los ojos verdes, cabello moreno, 65 años y mide 1,58 metros. Además, explican los familiares que tiene un audífono en el oído izquierdo. La última vez que se le vio llevaba un chaleco celeste y un pantalón de flores.

Se ruega a cualquier persona que pueda tener información sobre el caso que llame al 633 793 822, al 062 o el 091 o se ponga en contacto con la Plataforma Adonay en el correo plataformaadonay68@gmail.com.