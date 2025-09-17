Intervienen más de seis toneladas de hachís en aguas del Estrecho en un solo fin de semana

Agentes de la Guardia Civil han intervenido más de seis toneladas de hachís escondidas entre frutas dos alijos en aguas del Estrecho de Gibraltar en el que los tripulantes de las embarcaciones de narcotraficantes, en el desarrollo de una persecución, lanzaran los fardos por la borda para poder zafarse de ser detenidos.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, ambas intervenciones se produjeron durante este fin de semana. La primera de ellas se llevó a cabo el sábado, cuando detectaron una embarcación navegando a una milla al sur de Punta Camarinal, cuyo rumbo y velocidad hizo sospechar que podría estar realizando actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por ello, la Guardia Civil activó a patrullas del Servicio Marítimo de Algeciras, que dieron alcance a la embarcación, lo que provocó que cambiara su rumbo hacia la costa de Ceuta, donde se unió también otra patrullera de la Guardia Civil.

Al verse descubiertos y seguidos por los agentes, los ocupantes de la embarcación lanzaron los fardos al mar para aligerar el peso y poder huir. Por su parte, los guardias civiles lograron recuperar del mar un total de 56 fardos de hachís, cuyo peso asciende a más de 2.200 kilos.

La segunda intervención se llevó a cabo el domingo cuando fue detectada una embarcación realizando actividades sospechosas a una milla del sur de Tarifa, por lo que fue activada una embarcación del Servicio Marítimo de Algeciras que consiguió darle alcance, ocupada por seis varones y cargada con fardos de arpillera.

El seguimiento activo de los la Guardia Civil a la narcolancha provocó que los ocupantes arrojaran la mercancía por la borda y que se recuperaran 116 fardos, que tras ser trasladados a las dependencias oficiales, se pudo comprobar que contenían hachís, arrojando un peso de más de 4.500 kilos.

Así, el peso de las sustancias estupefaciente aprehendidas en las dos intervenciones asciende a 6.700 kilos, cuyo valor supera los nueve millones de euros.