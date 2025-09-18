El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen

Dolores tenía 79 años cuando la mataron. Fue el 27 de enero de 2025 en su propia casa, situada en Las Cabezas de San Juan, en la calle Tarragona. Allí la Guardia Civil encontró su cadáver con claros signos de haber sufrido una muerte violenta. De inmediato se inició una investigación que pronto dio resultados: el 20 marzo se arrestó a un individuo de 35 años, R.R.R.. Pero no acabó ahí esta historia: casi nueve meses después del asesinato de Dolores, la Benemérita detuvo este pasado martes a A.F.M. por su supuesta implicación en la muerte, y a J.C.E. por presunto encubrimiento, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman fuentes del Instituto Armado.

El arresto de A.F.M. se produjo en calidad de presunto coautor de un homicidio y un delito de robo con violencia e intimidación, tal como señalan fuentes cercanas a la investigación. Tras su captura, realizada este martes en un domicilio de Las Cabezas de San Juan por efectivos de la Policía Judicial, este supuesto autor de los hechos pasó este miércoles a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Lebrija.

Este mismo tribunal, tras oír la declaración del último arrestado, decretó este miércoles su libertad provisional. Una situación análoga a la de R.R.R., el primer arrestado, que tras ser detenido y pasar a disposición judicial el pasado marzo, se acordó su puesta en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. En ambos casos, la Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión de los detenidos ni ninguna medida distinta a la dictada por el Juzgado.

Entre la "coautoría" y la inocencia

La investigación desarrollada por la Guardia Civil reconoce que A.F.M. puso en el foco de las autoridades a R.R.R., quien ya figuraba como principal sospechoso. Pero también subraya que A.F.M "ha omitido otros aspectos y mentido" sobre cuestiones de especial relevancia para las pesquisas. Entre ellas, el hallazgo de su perfil genético en la escena del crimen, a pesar de que aseguró que no había entrado al interior de la vivienda.

Por ello, la Benemérita considera que A.F.M. es presunto "coautor" de la muerte de Dolores, la anciana de 79 años que perdió la vida estrangulada. Según señalan desde la investigación, este hombre "admitió que estuvo en el lugar de los hechos", y su ADN además se localizó dentro del domicilio donde ocurrieron, así que establecen que este hombre podría haber tenido "una participación más amplia" de lo que ha reconocido hasta ahora.

El abogado de A.F.M., por su parte, niega por completo la participación de su cliente en el homicidio: "Mi representado es cierto que compró el teléfono de la víctima, pero no tuvo participación alguna en el homicidio por el que se le ha detenido", asegura el letrado penalista Miguel Lozano Alfaro. "Además, colaboró este miércoles aportando pruebas y datos que pueden ser determinantes y que hasta estos momentos se desconocían por la fuerza instructora".

Según afirma Lozano Alfaro, jefe del departamento procesal penal de Lz Abogados, estas nuevas pruebas "pueden dar un giro total para conocer la identidad del autor material que acabó con la vida de Dolores". Asimismo, señala que por su parte hay "una plena predisposición ante la autoridad judicial", comenta tras la puesta en libertad provisional de su representado.

Por último, J.C.E. fue arrestado por un posible delito de encubrimiento. Según los agentes encargados de las pesquisas, por "lucrarse directa, decidida y voluntariamente" de la venta de objetos de valor sustraídos de la vivienda de Dolores. Más en concreto, trozos de oro metidos en una bolsa que supuestamente le dio A.F.M. y consiguió que le compraran en una joyería de Las Cabezas de San Juan.