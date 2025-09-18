Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 66 años en un incendio forestal en León

El fallecido ha sido localizado inconsciente y con quemaduras en una zona de monte, en la localidad de Villarejo de Órbigo, en la que se ha declarado un fuego poco antes de las seis de la tarde

EFE

León

Un hombre de 66 años ha muerto este jueves en un incendio forestal que se ha declarado esta tarde en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Esta persona ha sido localizada inconsciente y con quemaduras en una zona de monte en la que se ha declarado un fuego poco antes de las seis de la tarde.

Se han movilizado una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo, además de efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León, pero una vez en el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del hombre.

En el incendio, que continúa activo, trabajan dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba, según ha informado por su parte la Junta de Castilla y León.

Se desconoce tanto la causa del incendio como la superficie calcinada hasta el momento.

Se trata de la cuarta víctima mortal reconocida por la Junta de Castilla y León en los incendios forestales de este verano, después de que dos leoneses perdieran la vida en Nogarejas (León) cuando luchaban como voluntarios contra un incendio y un bombero forestal desplazado desde Soria muriera cuando combatía las llamas en El Bierzo.

