Un teléfono, rastros de ADN y varias joyas de oro: las claves de la investigación del asesinato de una anciana en Las Cabezas

A Dolores la mataron en su propia casa para robarle. Esta es la hipótesis principal que tiene la Guardia Civil sobre el asesinato de esta anciana de 79 años, ocurrido el pasado 27 de enero en Las Cabezas de San Juan. En un principio todo apuntaba presuntamente a un solo autor: R.R.R., de 35 años y detenido en marzo. Pero el caso ha dado un giro reciente: este martes, casi nueve meses después del crimen, la Benemérita ha arrestado a un segundo supuesto implicado en la muerte, A.F.M., y a otro individuo, J.C.E., por presunto encubrimiento, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman desde el Instituto Armado. Las claves de la investigación, un teléfono, rastros de ADN y varias joyas de oro.

La reciente detención de A.F.M. se produjo en calidad de presunto coautor de un homicidio y un robo con violencia e intimidación, tal como señalan fuentes cercanas al caso. Es decir: R.R.R. no actuó solo, supuestamente. Según la investigación del Instituto Armado, "como mínimo" A.F.M. procedió al registro de la vivienda en la que se cometió el crimen y donde residía la víctima, ubicada en la calle Tarragona. Por su parte, la de J.C.E. fue por un supuesto encubrimiento de estos delitos.

El principal argumento para la detención de A.F.M. es el hallazgo de su perfil genético junto con el de Dolores. Y no en un sitio cualquiera: estos rastros de ADN se encontraron justo en la misma estancia donde apareció el cadáver de esta mujer de 79 años. Así, los investigadores sitúan a este detenido en la escena del crimen, donde "como mínimo" rebuscó supuestamente en una vivienda de la que se llevaron joyas de oro y el teléfono móvil de la fallecida.

El teléfono de la víctima, en otras manos

Precisamentre el móvil de Dolores se activó ocho días después de su muerte. Fue en una vivienda de Las Cabezas, a la que entraron los agentes tras un tiempo recabando pistas. Ante las autoridades, la pareja que residía en este domicilio afirmó que el teléfono había sido un regalo de A.F.M., el presunto coautor. Cuando los investigadores trasladan esta cuestión a A.F.M., éste responde que se lo había comprado la noche del homicidio a R.R.R., el otro supuesto autor, estando en presencia de J.C.E. (el arrestado por encubrimiento).

A.F.M. relata que después de comprarle el terminal, R.R.R. le confesó que había pillado el móvil tras matar a una mujer estrangulándola y limpiar la escena del crimen. Asimismo, A.F.M. cuenta que R.R.R. le pidió entonces ir en coche a la casa donde se había cometido el crimen, aunque asegura que se quedó en la puerta, sin entrar, mientras su compañero registraba el domicilio. Sin embargo, el Instituto Armado, después de revisar cámaras de seguridad, considera "erróneo" el recorrido que describe que hicieron a bordo del vehículo.

El abogado de A.F.M., por su parte, reconoce que su representado "compró el teléfono de la víctima", pero niega "cualquier participación en el homicidio por el que se le ha detenido". "Además, colaboró este miércoles aportando pruebas y datos que pueden ser determinantes y que hasta estos momentos se desconocían por la fuerza instructora", señala Miguel Lozano Alfaro, jefe del departamento procesal penal de Lz Abogados.

Las joyas de oro de Dolores, vendidas

El otro elemento que desapareció de la casa de la víctima son unas joyas de oro. Según contó A.F.M. en su segunda declaración policial, aquella noche de los hechos, además del móvil, R.R.R. le entregó "una bolsa de plástico pequeña con oro machacado a trozos dentro". Supuestamente, se la dio más tarde a J.C.E., también detenido, "para que lo vendiera". Así, J.C.E. recibió el oro de manos de A.F.M., según admitió ante los agentes, y logró que le compraran la mercancía en una joyería de este municipio.

Días después, otro de los interrogados por la Guardia Civil asegura que vio a A.F.M. y a J.C.E. en la puerta de una cochera. Según su testimonio, ambos se repartieron "unos 500 o 500 y pico de euros". El que dice esto, por cierto, no es cualquiera: era el que tenía el móvil de la víctima, que en ese momento reconoce que se lo compró por 50 euros a A.F.M. (aunque en un principio aseguró que se lo había regalado).

Por todo ello, los investigadores consideran que A.F.M. tuvo una supuesta participación previa, "registrando la vivienda", y una posterior, al reconocer que le dio el oro sustraído a J.C.E. para que lo vendiera. Y pese a que A.F.M. puso a las autoridades en la pista de R.R.R., el otro detenido, los investigadores creen que podría haber tenido "una participación más amplia" de lo que ha reconocido hasta ahora.

En estos momentos, los agentes encargados de las pesquisas "no descartan en absoluto" como autor del homicidio a R.R.R., y consideran que desde el inicio A.F.M. "ha encubierto su verdadera participación en los hechos junto a R.R.R.". Una implicación que puede llegar a "coautoría en la muerte violenta" de Dolores, asesinada en su propia casa con 79 años.