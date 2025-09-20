PI STUDIO

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado en la M-40, a la altura de Puente de Vallecas (Madrid), ha dejado dos heridos de consideración. En el siniestro se vieron implicados una furgoneta de servicio VTC y un camión, según ha informado Emergencias Madrid. Un hombre de 58 años ha resultado herido grave y otro de 28 años ha sido trasladado como potencialmente grave.