Investigación
Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte (Lugo) que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
La bomba incendiaria de fabricación casera causó numerosos daños materiales
Redacción
La Policía Nacional investiga el ataque con dos cóctel molotov contra el edificio del municipio lucense de Monforte de Lemos que albergará el centro de la Xunta de Galicia para acoger a menores migrantes.
Los hechos se produjeron sobre las 03.00 horas de este sábado cuando la bomba incendiaria de fabricación casera fue arrojada al interior desde una de las ventanas del inmueble.
Como consecuencia, la parte del comedor, que fue donde se produjo el incendio, quedó destrozada ocasionando numerosos daños materiales y el resto del edificio está afectado por el humo.
Hasta el punto se desplazaron de madrugada los bomberos y agentes policiales y durante esta mañana la Policía Científica para analizar el perímetro y recabar pruebas.
En concreto, el bajo está ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y el suceso ocurre una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con 80 plazas.
Fabiola García ha condenado "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que la Policía Nacional continúe con la investigación y "aclarar cuanto antes" lo sucedido.
