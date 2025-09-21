Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga

La mujer de 18 años agrede con un cuchillo de cocina a su pareja en el transcurso de una discusión por celos

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Málaga

Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Nacionalpor supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el transcurso de una discusión por celos ocurrida en Málaga.

Él sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladado al hospital, mientras que ella quedó arrestada por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones, según han informado a EFE fuentes policiales.

Tras lo sucedido, de lo que da cuenta el diario SUR, ambas partes fueron citadas a la celebración de un juicio rápido.

