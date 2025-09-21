Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

El presunto agresor llevaba desaparecido desde el pasado 9 de septiembre

Hallan muerto a un hombre en Cantillana (Sevilla), donde buscaban al agresor de una mujer

Hallan muerto a un hombre en Cantillana (Sevilla), donde buscaban al agresor de una mujer

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Cantillana

La Guardia Civil ha encontrado el cádaver del presunto autor de la grave agresión a una mujer que se produjo el pasado 9 de septiembre. Después de 11 días de búsqueda por tierra y aire, los agentes han hallado el cuerpo de este hombre de 46 años.

El hallazgo se ha producido sobre las 10:00 horas de la mañana en una de las fincas cercanas al cañaveral del río Viar, lugar donde huyó hace unos días. Una de las patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor han encontrado al cuerpo sin vida, aún sin identificar, ha sido ya levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde mañana lunes le será practicada la autopsia.

Una brutal agresión en pleno centro de Cantillana

Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, los hechos ocurrieron en torno a las 19:15 horas del martes 9 de septiembre, cuando varios testigos llamaron al servicio de Emergencias 112 para indicar que una mujer había sido apuñalada en el cuello en la calle Nuestro Padre Jesús, a escasos metros de la plaza del Llano y del Ayuntamiento de Cantillana.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que trasladaron varias ambulancias, y también la Policía Local.

Según informaron entonces a El Correo de Andalucía fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana, ambos de 46 años, y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.

Minutos más tarde de la agresión, el supuesto autor de los hechos huyó del lugar por las afueras de Cantillana y por la zona del río Viar. Desde entonces, la Guardia Civil se ha desplegado por el municipio por tierra, con batidas de las diferentes patrullas, y por aire con la ayuda de un helicóptero, ya que se sospechaba que pudiera estar escondido por las fincas.

Finalmente, en la mañana de este domingo se ha localizado al hombre de 46 años sin vida en una de las fincas cercanas al río Viar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
  2. La vaguada cambia en Andalucía, se confirman las lluvias y puede haber tormentas
  3. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  4. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  5. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de septiembre de 2025
  8. Árboles y zonas ajardinadas transformarán la imagen de los accesos a Sevilla por Torneo, Kansas City o la Avenida de Jerez

España repite la quinta plaza de Eugene en el 4x400 en la despedida de Fisher-Pryce

España repite la quinta plaza de Eugene en el 4x400 en la despedida de Fisher-Pryce

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

Fórmula 1 | Carrera del GP de Azerbaiyán, en imágenes

Fórmula 1 | Carrera del GP de Azerbaiyán, en imágenes

Los aeropuertos españoles esquivan el ciberataque mientras Berlín y Bruselas siguen sufriendo las secuelas

Los aeropuertos españoles esquivan el ciberataque mientras Berlín y Bruselas siguen sufriendo las secuelas

El Sueldazo de la ONCE cae en el mercado central de Cádiz: más de un millón y medio de euros

El Sueldazo de la ONCE cae en el mercado central de Cádiz: más de un millón y medio de euros

Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación

Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación
Tracking Pixel Contents