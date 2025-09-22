Sucesos
Matan a un joven de 20 años de una pedrada en Torreblanca
La agresión se produjo el pasado sábado por la tarde en la calle Sándalo durante una reyerta entre jóvenes, en la que uno recibió un fuerte golpe en la cabeza que acabó con su vida
Un joven de unos 20 años ha muerto tras recibir "un impacto con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, tal como confirman desde la Policía Nacional. Según detallan desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión se produjo el pasado sábado a las 18:45 en la calle Sándalo, donde tuvo lugar una reyerta entre jóvenes en la que uno de ellos recibió un "golpe con una piedra en la cabeza". A consecuencia de esta pedrada, la víctima ha perdido la vida.
El 112 recibió un buen número de llamadas que avisaban de una pelea en este callejón peatonal de Torreblanca. Los alertantes advertían además de la presencia de "una persona inconsciente en el suelo que sangraba por la cabeza tras recibir un golpe". Aunque se movilizaron a efectivos de Policía Nacional y Local y sanitarios hasta la zona indicada, estos mismos testigos presenciales informaron al Servicio de Emergencias que trasladaban por sus propios medios al herido hasta un centro de salud cercano.
Tras la confirmación de la muerte de este joven, las autoridades han abierto una investigación para intentar esclarecer lo sucedido e identificar al presunto autor, tal como señalan desde la Policía Nacional. Asimismo, de momento no ha trascendido ninguna detención vinculada al homicidio de este veinteañero en uno de los puntos más conflictivos del barrio de Torreblanca.
