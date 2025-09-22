Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista de 37 años muere al chocar con un caballo en Sanlúcar de Barrameda

El suceso se ha producido en una rotonda de la carretera A-480

Sala regional del 112

Sala regional del 112 / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes al chocar una moto y un caballo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el servicio de Emergfencias 112.

El accidente se ha producido en una rotonda de la carretera A-480 en el kilómetro 6, cuando una moto ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del instituto armado, el hombre ha muerto en el mismo lugar del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents