Un motorista de 37 años muere al chocar con un caballo en Sanlúcar de Barrameda
El suceso se ha producido en una rotonda de la carretera A-480
Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes al chocar una moto y un caballo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el servicio de Emergfencias 112.
El accidente se ha producido en una rotonda de la carretera A-480 en el kilómetro 6, cuando una moto ha colisionado contra un caballo.
Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del instituto armado, el hombre ha muerto en el mismo lugar del suceso.
