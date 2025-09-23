Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio

Condenado un hombre por acoso telefónico a la hermana de Rafa Nadal en Mallorca

El individuo admitió haberle enviado numerosos mensajes y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel

La academia Rafa Nadal en Manacor.

La academia Rafa Nadal en Manacor. / DM

Xavier Peris

Palma

Un ciudadano alemán residente en Manacor (Mallorca) fue condenado a mediados de septiembre en un juicio rápido celebrado en Manacor a una pena de cuatro meses de cárcel por acoso telefónico a Isabel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, a la que envió numerosos mensajes. El individo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos fueron denunciados a finales de agosto por Isabel Nadal en la comisaría de Manacor. Segun su denuncia, llevaba tiempo sufriendo acoso telefónico por parte de un hombre, que le había enviado numerosos mensajes a su móvil. El individuo había acudido con frecuencia a la Academia Rafa Nadal, donde trabaja la víctima, con la intención de verla. Posteriormente había conseguido su número de teléfono y le envió numerosos mensajes a todas horas.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigacion y en cuestión de días localizó y arrestó al sospechoso. El hombre fue citado para un juicio rápido en un juzgado de Manacor a mediados de septiembre, y allí reconoció su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de cuatro meses de prisión, que quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir, y con la prohibición de ponerse en contacto con la víctima ni acercarse a menos de doscientos metros de ella.

Regalamos una entrada doble para Don Giovanni en el Teatro de la Maestranza

El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

La Audiencia de Badajoz dicta este martes su resolución al procesamiento de David Sánchez

Las pernoctaciones en hoteles aumentan un 0,9% en agosto pese a encarecerse los precios un 5,8%

Vídeo | Atasco provocado por el incendio de dos camiones en la A-4 a la altura de Carmona

El Ibex 35 conquista los 15.100 puntos en la apertura tras subir un 0,4%

El Gobierno aprueba este martes el decreto-ley que refuerza el embargo de armas a Israel

Sevilla y Villarreal ponen a prueba su buen momento
