Detectada una nueva columna de humo cerca del Auditorio Rocío Jurado tras los incendios de este martes

Una nueva columna de humo ha sido detectada este miércoles en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, en una zona cercana a los incendios sucedidos este martes, aunque no ha trascendido la magnitud de los fuegos que hubieran podido provocarla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, alrededor de las 7,25 horas recibió varias llamadas que alertaban de la humareda.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, de la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que se encuentran trabajando en el incidente.

El suceso se ha producido en el marco de las declaraciones ofrecidas este martes, 23 de septiembre, por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en Bruselas, en las que indicó que se reforzará la seguridad en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado ante la sucesión de incendios debido a que, según apuntó, todo parece indicar que son intencionados.

A su vez, Sanz apostilló que "llama la atención" el "interés por hacer desaparecer un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla".