Sucesos
Herido un joven de 21 años por un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén
La víctima tuvo que ser trasladada en una UVI móvil al Hospital Neurotraumatológico
Un joven de 21 años ha resultado herido tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén, según informa el servicios de Emergencias 112.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112, pasadas las 21:00 horas de este miércoles, de un varón herido en una pierna tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro situado en el kilómetro 2, 500 de la A-311, carretera de Fuerte del Rey.
Tras conocerse el suceso, desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil y a la Policía Local. Hasta el lugar, además, se desplazó una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Neurotraumatológico, sin que hayan trascendido más datos de su estado
