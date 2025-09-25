Un incendio calcina parte de una de las líneas de trabajo de la fábrica de Acerinox en Los Barrios

Un incendio originado en la madrugada de este jueves en la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) ha calcinado parte de una de las líneas de trabajo de la factoría. Como consecuencia del siniestro, un trabajador ha sido atendido por el propio servicio médico de la empresa por inhalación de humo, sin que revista gravedad y recibiendo el alta.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz en una nota, desde las 5:30 horas de este jueves se encuentran actuando efectivos de los parques de Los Barrios y Algeciras, junto al equipo de intervención de la propia empresa. Actualmente, se encuentra ya refrescando la zona.

El incendio se ha originado en una de las líneas de decapado del departamento de laminación que ha sido extinguido en coordinación con el equipo de intervención de la empresa, que ya se encontraba realizando labores de extinción en el lugar a la llegada de los bomberos del Consorcio Provincial.

Como consecuencia del incendio ha quedado afectada parte de la línea de trabajo, así como el techo de la nave en esa zona, que también se ha visto afectado por las llamas.