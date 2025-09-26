Sucesos
Accidente en Algeciras: un cocinero sufre quemaduras graves mientras trabajaba en una cafetería
El trabajador ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Un hombre de 38 años ha resultado herido con quemaduras en una cafetería de la localidad gaditana de Algeciras, según ha informado Emergencias 112. Según detalla, pasadas las 12:00 horas de este viernes, el teléfono teléfono de emergencias ha recibido varias llamadas de socorro que solicitaban asistencia sanitaria urgente para un cocinero que había sufrido quemaduras en la cara y parte del cuerpo cuando trabajaba en una cafetería situada en el parque María Cristina, en la Avenida Capitán Ontañón.
De inmediato, se ha avidado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional. Los servicios sanitarios de la Junta han movilizado al lugar una UVI móvil y un helicóptero, que ha evacuado al herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Emergencias 112 también ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
- Aemet lo confirma: llega una 'borrasca profunda' a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle
- Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida
- El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 25 de septiembre de 2025
- La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena