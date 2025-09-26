Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Accidente en Algeciras: un cocinero sufre quemaduras graves mientras trabajaba en una cafetería

El trabajador ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla

La víctima ha sido trasladada en helicóptero hasta Sevilla / EMERGENCIAS 112

El Correo

Un hombre de 38 años ha resultado herido con quemaduras en una cafetería de la localidad gaditana de Algeciras, según ha informado Emergencias 112. Según detalla, pasadas las 12:00 horas de este viernes, el teléfono teléfono de emergencias ha recibido varias llamadas de socorro que solicitaban asistencia sanitaria urgente para un cocinero que había sufrido quemaduras en la cara y parte del cuerpo cuando trabajaba en una cafetería situada en el parque María Cristina, en la Avenida Capitán Ontañón.

De inmediato, se ha avidado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional. Los servicios sanitarios de la Junta han movilizado al lugar una UVI móvil y un helicóptero, que ha evacuado al herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Emergencias 112 también ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

