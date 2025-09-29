Sucesos
Detienen al hermano del rapero Morad por apuñalar a tres jóvenes en Barcelona
Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado sábado cerca de la estación de Molins de Rei
La Guardia Urbana de Molins de Rei (Barcelona) ha detenido este fin de semana al hermano del rapero Morad, menor de edad, por agredir con un arma blanca a tres adolescentes durante las fiestas del municipio, delito por el que ya ha ingresado en un centro de menores en régimen cerrado.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado sábado cerca de la estación de esta localidad, cuando el hermano del rapero Morad y otro joven agredieron con un arma blanca a tres personas, también menores, a las que causaron cortes en la cara y que tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario con heridas leves.
Tras su detención, el hermano del rapero pasó a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha ordenado su ingreso en el centro de menores Can Llupià de Barcelona en régimen cerrado.
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Molins de Rei desplegaron las noches del pasado viernes, sábado y domingo un dispositivo policial conjunto con motivo de las fiestas municipales, que se saldó con un total de 13 detenidos.
De los trece detenidos, ocho están acusados de robos con violencia e intimidación de objetos como carteras, teléfonos móviles o relojes, y otros dos por amenazas a vigilantes.
