JC Reyes se despide de Guillermo 'el Galleta', el hombre asesinado en Palmete: "Descansa en paz, hermano"

Un grupo de encapuchados ha asaltado una vivienda de Padre Pío-Palmete este miércoles por la madrugada y ha matado a un hombre y herido a otro, según detallan fuentes cercanas al caso. Los agresores propinaron "una brutal paliza" a ambos, que provocó que uno de ellos, Guillermo el Galleta, sufriera un traumatismo craneoencefálico y perdiera la vida. Tras confirmarse la defunción de este varón de 42 años, muchos usuarios han publicado en redes sociales mensajes de recuerdo en memoria del fallecido. Uno de ellos, el famoso cantante sevillano JC Reyes.

"Mi compi. Descansa en paz, hermano. Dios te tenga en la gloria", ha colgado JC Reyes en Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores. En la historia subida a su perfil oficial en esta red, el artista del barrio de Palmete ha acompañado el texto de despedida de una imagen de Guillermo el Galleta, la víctima mortal del homicidio ocurrido este miércoles en la calle Las Cabezas de San Juan de la capital andaluza.

Historia publicada por JC Reyes en su cuenta oficial de Instagram despidiéndose de Guillermo. / INSTAGRAM

En el asalto también ha resultado herido otro hombre de origen magrebí que se encontraba en el interior de la vivienda junto al Galleta en el momento del ataque. Tal como señalan fuentes cercanas a la investigación, este varón ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario cercano para ser atendido. Ninguna de las dos víctimas presentaba heridas causadas por armas de fuego, apuntan estas voces, que hablan de que ambos recibieron "una fuerte paliza".

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Hasta el momento no ha trascendido ninguna detención vinculada a esta agresión, que se ha saldado con el fallecimiento de Guillermo, de 42 años, y la hospitalización de la otra persona que acabó herida.