Sucesos
Matan a un hombre de 42 años de una paliza en Padre Pío
Los hechos han ocurrido en la madrugada de este miércoles en la calle Las Cabezas de San Juan, donde han encontrado a la víctima con un fuerte traumatismo craneoencefálico y una hemorragia en la cabeza
Un hombre de 42 años ha muerto tras recibir una paliza en la madrugada de este miércoles en la barriada de Padre Pío, tal como detallan fuentes cercanas al caso. Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, un testigo alertó a las autoridades a las 05:53 por la presencia de un varón inconsciente con una hemorragia en la cabeza en la calle Las Cabezas de San Juan. Cuando llegaron al lugar los efectivos sanitarios, solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima de esta agresión.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas que rodean a este suceso, sin que de momento haya trascendido ninguna detención vinculada a este homicidio. Sí que está claro, no obstante, que el fallecido sufrió una fuerte agresión, que le provocó "un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia craneal", tal como apuntan desde el Servicio de Emergencias 112.
Noticia en ampliación
