Interceptan a un ciclista circulando por la autopista AP-4 bajo los efectos de bebidas alcohólicas

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a un ciclista circulando bajo los efectos del alcohol a la altura del kilómetro 15 de la autopista AP-4 del término municipal de Dos Hermanas, sentido Cádiz.

Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de septiembre, tras aviso del Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla a la Central Operativa COTA de la Guardia Civil de Tráfico, alertando de la presencia de un ciclista circulando por la referida vía lo que suponía un grave riesgo para su integridad y la del resto de usuarios, la circulación en este tipo de vías está destinada exclusivamente de vehículos a motor.

Ante el conocimiento de estos hechos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de Sevilla localizaron inmediatamente al ciclista siéndole realizada la prueba de detección de alcohol en el organismo con resultado positivo, arrojando una tasa de 0.43 mlg/l en aire espirado superior a la permitida de 0.25 mlg/l para ese tipo de conductores.

La intervención de la Guardia Civil finalizó con la tramitación de dos denuncias administrativas al Reglamento General de Conducción por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como circular en bicicleta por una vía no estando autorizada la circulación de ese tipo de vehículos.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la seguridad vial en estrecha coordinación con los Centros de Gestión de Tráfico, intensificando la vigilancia para prevenir conductas que ponen en peligro tanto a los infractores como al resto de usuarios de la vía. La Guardia Civil recuerda que la circulación de ciclistas por autopista está prohibida, y que el consumo de alcohol multiplica el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial.