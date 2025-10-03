Sucesos
Acude a revisión médica y descubre que la habían dado por muerta en la Seguridad Social
La paciente acudió al hospital y constaba que había fallecido en un anterior ingreso hospitalario
Una mujer de 82 años, identificada como M.H.N., vivió una situación insólita tras acudir a una consulta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria). Tal y como publica El Diario Montañés, esta anciana se presentó en el centro sanitario para una consulta y en el mostrador le dijeron que no figuraba en el sistema porque había fallecido.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre. La paciente había ingresado a principios de septiembre por una infección bacteriana en la pierna y fue dada de alta el día 10, con posteriores consultas al hospital para seguir la evolución. Sin embargo, el 16 de septiembre, el hospital notificó por error su defunción a la Seguridad Social, lo que provocó que la mujer apareciese oficialmente como difunta.
Consecuencias del fallo administrativo
El fallo administrativo le ocasionó graves problemas en su día a día: no podía retirar medicamentos en la farmacia, ni acceder a su cuenta bancaria, ni tampoco mantener en regla su pensión. “Se ha sentido como desaparecida del mapa”, denunció su hija, quien además lamenta que desde el hospital nadie se haya disculpado por lo ocurrido.
La dirección del centro sanitario, consultada por El Diario Montañés, declinó hacer valoraciones sobre este caso. Mientras tanto, la afectada continúa realizando trámites para demostrar que sigue viva y regularizar su situación burocrática.
