EN MÁLAGA
Detenido en Marbella un hombre de 84 años por la muerte de su pareja
Convivían en una vivienda en la zona de Las Chapas. El cuerpo de la víctima, de 83 años, presentaba heridas de arma blanca
Redacción
Un hombre de 84 años ha sido detenido en Marbella por su presunta implicación en la muerte de su pareja. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda localizada en la zona de Las Chapas, lugar al que la policía ha acudido tras la llamada de una familiar de la víctima, que tenía 83 años de edad y cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de una investigación que tendrá que determinar si se trata de un nuevo crimen de naturaleza machista. Según las fuentes consultadas, la pareja convivía en una vivienda localizada en la calle Ciudad de los Periodistas, en la zona de Las Chapas, y recibían ayuda a domicilio en horario de mañana. Este servicio nunca detectó indicios de violencia entre la pareja, que tiene un hijo en común que reside en otra provincia.
De confirmarse un nuevo crimen machista, esta sería la cuarta víctima mortal de este tipo que se produce en la provincia en lo que va de año, dos de ellos el pasado mes de junio.
