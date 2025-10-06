Narcotráfico
Desmantelan una plantación de marihuana en una granja de cabras en Lora del Río
La Guardia Civil localizó el cultivo de cannabis en una nave que supuestamente "estaba destinada al ordeño del ganado caprino", según argumentó la propietaria de la explotación a los agentes
Una explotación ganadera de Lora del Río no tenía solo animales: también guardaba droga. Y mucha. Tal como detallan desde la Guardia Civil, los agentes que acudieron a inspeccionar una granja de cabras en este municipio sevillano detectaron una nave anexa "con una gran cantidad de sistemas de aire acondicionado y mucho cableado". Cuando accedieron al interior, se encontraron con "295 plantas de marihuana en un avanzado estado de floración", según ha informado este lunes la Benemérita.
"Durante un dispositivo de inspección de una explotación ganadera -ubicada en el término municipal de Lora del Río-, la Guardia Civil localizó una nave anexa al recinto con una gran cantidad de sistemas de aire acondicionado junto con un elevado cableado, barajando la hipótesis que pudiera existir una actividad ilícita dentro", apuntan desde el Instituto Armado. A raíz de estas sospechas, los efectivos desplazados entraron en este espacio "en presencia de la propietaria, quien argumentó que esa nave estaba destinada al ordeño del ganado caprino".
"En el registro realizado en el interior de la nave se constató la existencia de una plantación indoor, siendo intervenidas 295 plantas de marihuana de aproximadamente 1,20 metros de altura y en un estado avanzado de floración", señalan desde la Benemérita a través de una nota de prensa. Tras la incautación de toda la plantación, la droga intervenida arrojó un pesaje total de 40 kilos, tal como precisan fuentes oficiales.
Como consecuencia de esta actuación, se ha procedido a la "detención de una mujer y la investigación de un varón como presuntos autores de un delito contra la salud pública", explican desde la Guardia Civil. "Ambos han sido puestos junto con las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente".
