Incendio
Muere un hombre en el incendio de su casa en Cartagena
Una mujer de 76 años fue trasladada al hospital afectada por inhalación de humo en el inmueble
Ana Lucas
Un hombre de 52 años de edad murió este lunes por la tarde en el incendio de su vivienda de Cartagena, según ha informado Emergencias.
Alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, una llamada alertó al 112 de que salía mucho humo negro de una casa ubicado en un bajo de la calle Isabel la Católica, y que podía haber personas atrapadas.
Hasta el lugar, un domicilio en planta baja con ventanas enrejadas, se desplazaron agentes de la Policía Local de Cartagena, bomberos y varias ambulancias.
Los policías, que fueron los primeros en llegar, sacaron al hombre más afectado y comenzaron a practicarle las primeras maniobras de reanimación, a la espera de la llegada de los sanitarios. Lamentablemente, no pudieron salvar la vida del vecino, el cual, a falta del resultado de la autopsia, murió por inhalación de humo.
El hombre no pudo salir por sus medios porque se encontraba en silla de ruedas, explicaron vecinos de la zona. Eso dio lugar a que quedase atrapado.
Los servicios de emergencias, del mismo modo, atendieron a otros vecinos, algunos de ellos familiares de la víctima mortal.
Una mujer de 76 años de edad fue trasladada a hopital Santa Lucía, dado que también había tragado mucho humo.
Con las pesquisas recién iniciadas, se desconocen las causas que originaron el incendio.
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- La caída de la producción de aceite de oliva en Andalucía tirará al alza de su precio en el supermercado
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 5 de octubre de 2025
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del Mega Ozone Bowling, en centro de ocio de Sevilla Este
- El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona