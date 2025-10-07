Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se busca a varios desaparecidos y hay tres heridos

El forjado de un edificio en obras por rehabilitación en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cinco desaparecidos y tres obreros heridos, dos leves con contusiones y otro con una pierna rota, que está siendo traslado en ambulancia. Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros".

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona y buscan a varias personas desaparecidas. Aunque ha sido confirmado por los agentes, la cifra estaría entre tres y cinco personas cuya localización se desconoce.

En total, son más de 11 dotaciones entre Bomberos, Policía y Emergencias las que trabajan en la búsqueda y en asegurar la zona. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, en el que, de momento. Los Bomberos, mientras, trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

"Un gran estruendo"

En estos momentos, un grupo de agentes de la Policía Nacional impiden el paso residentes y peatones a la altura del número 28 de la calle Arenal. Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Un edificio se derrumba en el centro de Madrid / Nahia Peciña / EFE

Desde el Museo del Pan Gallego confirman, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que las autoridades han obligado a cerrar los establecimientos de la calle de las Hileras y del Arenal. Por otro lado, los propietarios del restaurante El Escarpín han sentido "un estruendo tremendo" y después han visto como la calle se llenaba de personas que acudían en busca de información.

Un trabajador de la obra, en declaraciones a los medios desplazados, ha asegurado que "no sabemos cómo están el resto de compañeros": "No sabemos donde están. Estamos rezando a Dios de que estén bien"..