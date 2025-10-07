Violencia sexual
Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad
Un vecino ha alertado de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.
Según fuentes de Mossos, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
- Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Intento de homicidio a una policía en Sevilla: le hacen un mataleón tras pedir la apertura de un maletero
- Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias