Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.

Según fuentes de Mossos, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.