Lucía Feijoo Viera

Vecinos de una pedanía murciana soportan por la noche casi 5 horas de "cumpleaños feliz"

Los vecinos de la pedanía murciana de Javalí Viejo vivieron una noche poco habitual ya que durante más de cinco horas tuvieron que soportar la canción del “Cumpleaños feliz” que sonaba de manera continua desde los altavoces del patio de un colegio local. La música comenzó alrededor de las 23:00 horas y no se detuvo hasta las 04:30 de la madrugada, cuando los Bomberos de Murcia acudieron al lugar para desconectar el sistema de megafonía. Según informaron desde la cuenta oficial de Bomberos Murcia, la intervención se realizó tras recibir varias quejas de los vecinos por el ruido.