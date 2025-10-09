Calcinadas de medio centenar de chabolas por un incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera

Entre 50 y 60 chabolas han resultado afectadas tras un incendio declarado en la madrugada de este jueves en el Polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva). En este mismo lugar se produjo también un suceso similar el pasado mes de septiembre y que en esa ocasión afectó a 70 chabolas.

Según ha informado Emergencias 112, las primeras llamadas se han recibido sobre las 4:20 horas y alertaban del incendio en un asentamiento de infraviviendas.

Ante esta situación, desde el 112 se activó rápidamente al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Cruz Roja.

Los Bomberos han informado de que el incendio fue controlado pero que han resultado afectadas entre 50 y 60 chabolas y que muchas de ellas se han quemado.

Los servicios sanitarios movilizaron a dos equipos médicos que han atendido en el lugar a una mujer de 46 años por crisis de ansiedad, que no ha requerido traslado hospitalario.

Dos incendios en el mismo asentamiento

Se da la circunstancia que el pasado 21 de septiembre, en el mismo polígono industrial de este jueves, más de 70 chabolas ardieron sin tampoco registrar heridos. El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 04:50 horas de la madrugada la primera de varias llamadas que alertaban de un fuego que afectaba a varias infraviviendas en el polígono industrial de San Jorge.

Rápidamente se activó a Guardia Civil y a Policía Local, que desalojaron de forma preventiva de las chabolas, a bomberos del Consorcio y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, sin que finalmente haya sido necesaria su intervención al no registrarse heridos.

Según fuentes de bomberos, ardieron más de 70 chabolas y el fuego también afectó a la vegetación de la zona. El incendio quedó perimetrado y ninguna persona resultó afectada.