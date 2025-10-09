La Policía se despliega en Las Vegas para investigar la muerte de un hombre

La Policía Nacional y Local se han desplegado este jueves por la barriada de Martínez Montañés -también conocida como Las Vegas- para investigar la muerte de un hombre, tal como confirman fuentes oficiales. Los hechos han tenido lugar por la mañana en la calle Rojo y Negro, hasta donde se desplazaron los efectivos después de recibir un aviso por la presencia de un varón "totalmente ensangrentado", según detallan desde el 112. En estos momentos, según fuentes cercanas al caos, "se desconocen las causas de este fallecimiento", aunque sí descartan que haya sido de forma violenta.

El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada sobre las 12:00 de una vecina de la zona, que advirtió de la presencia de un hombre "ensangrentado" en la calle Rojo y Negro. Hasta allí se movilizaron un buen número de agentes de la Policía Nacional y Local, que pidieron más efectivos sanitarios para atender a esta persona. Una vez en el lugar, se certificó la muerte de este hombre, tal como corroboran fuentes oficiales.

A mediodía de este jueves, la Unidad de Homicidios se trasladó hasta la barriada de Martínez Montañés para recabar pruebas y esclarecer así la causa concreta de este fallecimiento. Por lo pronto, según fuentes policiales, "no están claras las circunstancias alrededor de este suceso", aunque sí "se descarta que la muerta haya sido violenta".