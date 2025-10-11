Investigación
Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto más de 11 años en su casa en Valencia
Unas filtraciones de la lluvia en el edificio han descubierto el cadáver
Teresa Domínguez
Las intensas lluvias que han caído estos días en Valencia han destapado los restos óseos de un hombre que llevaría, por lo menos, once años muerto en su casa.
El edificio, situado en la calle Luis Fenollet de València, ha sufrido filtraciones que han caído en la vivienda en la que se han hallado los restos y, de ahí, a viviendas inferiores. El líquido filtrado, sin embargo, era de color negro y con mal olor, lo que ha alarmado a los vecinos.
Al personarse la policía en el inmueble, han procedido a acceder a esta vivienda, que corresponde a Antonio F., nacido en 1936. Los agentes y la comisión judicial han tenido problemas para acceder puesto que dentro había anidado un gran número de palomas. De hecho han requerido la intervención de los bomberos para tirar la puerta abajo. Los agentes han encontrado los huesos de un varón, previsiblemente Antonio F., del que sus vecinos hacía años que no sabían de él.
Antonio F. podría llevar fallecido al menos once años según relatan los vecinos. Una de las vecinas dice recordar un hedor saliendo de la vivienda en el año 2014, pero al que no dio más importancia. El presunto fallecido tenía dos hijos con los que no tenía ninguna relación, y no tenía más familia conocida, por lo que nadie le ha echado en falta en estos años.
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 10 de octubre de 2025
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 10 de octubre de 2025
- Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada