INVESTIGACIÓN
Una menor denuncia una agresión sexual cerca de Valdespartera (Zaragoza)
El Ayuntamiento de Zaragoza paraliza durante cinco minutos los actos culturales programados para las 17.00 horas
A. T. B.
Una menor de edad ha denunciado la madrugada de este mismo sábado una agresión sexual en el entorno del barrio zaragozano de Valdespartera. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima ha explicado que dos varones se han acercado hasta ella y le han tocado los pechos. Por estos hechos ha recibido asistencia en el punto seguro unisex (antes Punto Violeta) hasta que ha sido trasladada hasta dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia. Por el momento no se ha practicado ninguna detención.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 04.00 horas de este sábado 11 de octubre y de las pesquisas se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM). La investigación permanece abierta.
"Apoyo" y "solidaridad"
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han expresado su "rechazo" ante estos hechos y han expresado su "apoyo" y "solidaridad" hacia la víctima. Por eso se van a suspender durante cinco minutos los actos culturales programados a las 17.00 horas. Y mañana se ha convocado un minuto de silencio a las 11.30 horas en las puertas del consistorio zaragozano coincidiendo, precisamente, con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
"Insistimos a la ciudadanía a implicarse en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. A reacciones ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse en el día a día y también en la semana del Pilar, a no mirar para otro lado, a no ser cómplices", han expuesto desde el ayuntamiento. "Nos reafirmamos una vez más (...) en nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes para conseguir una semana del Pilar libre de agresiones sexistas en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios con seguridad y libertad", han añadido.
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 10 de octubre de 2025
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 10 de octubre de 2025
- Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla