Atropello mortal en el Palmar de Troya: el conductor queda en libertad
La Guardia Civil ha determinado que se trata de un accidente y que no existía intencionalidad
La Guardia Civil ha dejado en libertad al presunto autor del atropello mortal a una niña de un año este domingo en el recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya, tras calificar el suceso como "accidental".
El presunto autor de los hechos, de nacionalidad alemana, fue detenido nada más producirse los hechos. Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que, tras ser identificado, el destacamento de Utrera, que se encarga de la investigación, decidió poner en libertad al conductor al no existir indicios de intencionalidad.
Además, dio negativo en las pruebas de alcoholemia que le fueron realizadas nada más producirse los hechos. La niña, también alemana, fue atropellada al terminar las procesiones de la citada confesión, que tiene el 12 de octubre como su día grande.
