Desmantelan un club ilegal con fumaderos de droga y tragaperras en las Tres Mil Viviendas

Cocaína y hachís, miles de euros, habitaciones convertidas en fumaderos de drogas y máquinas tragaperras. Esto es lo que se encontraron los agentes de la Policía Nacional cuando acudieron a desmantelar "una especie de club" ubicado en un inmueble de la zona de los Amarillos, en la barriada de las Tres Mil Viviendas. Como resultado de esta actuación, de la que ha informado el Cuerpo este martes, han sido detenidas tres personas.

"La investigación comenzó por informaciones propias con las que contaban los agentes dedicados a investigar este tipo de delitos", detallan fuentes policiales. "Las diferentes pesquisas guiaron a la Policía Nacional hasta un inmueble donde se podría estar comercializando con sustancias estupefacientes a consumidores finales".

"Una vez fue localizado y ubicado dicho inmueble los agentes comprobaron, que efectivamente, se trataba de un punto ilegal de venta de sustancias estupefacientes", apuntan desde la Policía. "Durante la entrada y registro que se llevó a cabo en el domicilio del principal investigado, los agentes arrestaron a las tres personas responsables de la venta ilícita de drogas, incautando también diversas cantidades de cocaína y hachís, junto a 3.000 euros en efectivo".

En esta intervención, los efectivos desplegados comprobaron cómo esta vivienda, "además de servir como punto de venta ilegal de sustancias estupefacientes", se utilizaba "como una especie de club". "Los clientes, más allá de consumir las dosis que compraban a los ahora detenidos, se divertían jugando con unas tragaperras, carentes de la licencia administrativa correspondiente y cuya procedencia ilícita se encuentra actualmente bajo investigación".

"El domicilio con varias habitaciones que funcionaban como fumadero, donde se consumía la droga y que incluso contaba con máquinas ilegales", explican desde la Policía Nacional, que informa que "la ciudadanía también puede colaborar para erradicar estos puntos de pequeño tráfico de droga denunciándolo a través antidroga@policia.es".