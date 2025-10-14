Sucesos
Hallan un cadáver con signos de violencia dentro de un saco en el embalse de Casasola
El mal estado del cadáver ha obligado a trasladarlo al Instituto de Medicina Legal en el mismo envoltorio en el que ha sido localizado en una zona de difícil acceso al pantano de Almogía
El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el pantano de Casasola, ubicado en el municipio malagueño del municipio de Almogía. El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas de este martes en una zona del embalse de difícil acceso.
Además de la Guardia Civil, cuyos agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación, hasta el lugar de los hechos se han trasladado equipos de emergencias para colaborar en la recuperación del cuerpo. Fuentes del instituto armado han explicado que el cadáver estaba dentro de una especie de "bolsa, envoltorio o tejido" y que la disposición del mismo apunta a una muerte de naturaleza violenta.
Las fuentes han añadido que las malas condiciones en las que se encuentra el cuerpo, en un muy avanzado estado de descomposición que sugiere que llevaba bastante tiempo en el agua, ha obligado a trasladarlo al Instituto de Medicina Legal (IML) dentro del mismo envoltorio en el que ha sido hallado y así evitar la pérdida de evidencias, por lo que serán los forenses los primeros en examinar con detalle el cuerpo y trabajar en la identificación de la víctima y las causas de la muerte. La investigación está bajo secreto de sumario.
