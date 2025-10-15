La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer atropellada en Badajoz

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la localidad de La Codosera

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en La Codosera (Badajoz)

Redacción

Badajoz

Una mujer, de unos 45 años, ha muerto la pasada noche atropellada en la localidad de La Codosera, en Badajoz.

Al parecer, según informa el alcalde José Manuel Gómez Herrera, sobre las 23.00 horas se produjo el atropello, en el que ha perdido la vida la víctima.

De momento, no se sabe nada más y la Guardia Civil investiga el suceso.

No obstante, y tal y como informa Onda Cero, se puede tratar de un caso de violencia de género.

Por otro lado, y según comentan algunos vecinos de La Codosera, el trágico suceso se produjo durante una discusión entre el presunto autor del crimen y el cuñado (hermano de la fallecida). La mujer se habría puesto en medio y él la habría atropellado en más de una ocasión con el coche.

El atropello se ha registrado a las afueras del pueblo, en una zona conocida como la Quinta del café, donde viven.

[Habrá ampliación]

