Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un conductor tras chocar contra un muro y caer por un desnivel en Marchena

El suceso ha ocurrido en el mediodía de este miércoles sobre las 13.30 horas

Muere un conductor tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Marchena

Muere un conductor tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Marchena / Emergencias 112

El Correo

El Correo

Sevilla

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este mediodía en Marchena (Sevilla), según informa el servicio de emergencias 112. El siniestro ha tenido lugar en la carretera A-380, a un kilómetro de Marchena sentido Carmona.

El suceso ocurrió sobre las 13.30 horas tras recibir un aviso que solicitó la asistencia sanitaria urgente por la salida de vía de un turismo. El ocupante del vehículo había quedado atrapado en su interior tras colisionar con un muro y había caído por un desnivel. Según fuentes del 112, el vehículo colisionó con un muro y había caído por un desnivel.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios que no pudieron hacer nada para salvar la vida del individuo, los Bomberos de la Diputación de Sevilla, la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents