Investigación
Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso
Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años
EFE
Bilbao
Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.
El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.
Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.
