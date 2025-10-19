Seísmos
Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población
EFE
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.
En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.
Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.
También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".
- Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
- Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida
- El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá
- La Esperanza de Triana sale del Polígono Sur: un recorrido hasta Triana por el Virgen del Rocío, Rectorado y Betis