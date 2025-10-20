Francia entrega a un violador buscado en Almería que intentaba huir a Suiza

Las autoridades francesas han entregado a la Policía Nacional en la frontera de La Junquera a un hombre detenido cuando intentaba cruzar a Suiza que tenía una orden internacional de busca y captura por delitos contra la libertad sexual en España. En concreto, un juzgado de Almería lo acusa de abuso sexual mientras que otro ha ordenado que debía ingresar en la cárcel por agresión sexual.

La entrega se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación policial y judicial existentes entre España y Francia, que permiten la localización y entrega de fugitivos. Después de detener al sospechoso en la frontera entre Suiza y Francia, se descubrió que tenía órdenes de busca y captura y se procedió a su entrega en la frontera con España de La Junquera

El sospechoso pasó a disposición de los juzgados por los que era reclamado e ingresó en prisión provisional. Tiene antecedentes policiales y judiciales relacionados con delitos de naturaleza sexual, por los que ya ha sido investigado anteriormente.

La Policía Nacional destaca el compromiso en la lucha contra los delitos más graves y en la protección de las víctimas.