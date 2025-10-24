Dos detenidos por secuestrar a un joven en Sevilla y dejarlo tres días sin comer

La Policía Nacional ha detenido a los dos presuntos responsables de secuestrar a un joven en la provincia de Sevilla, al que "maltrataron, vejaron y dejaron sin alimentar durante tres días", según han informado este viernes desde el Cuerpo. Así, "tras una intensa labor de investigación", los agentes al cargo de las pesquisas han conseguido arrestar a uno de los supuestos secuestradores en Bormujos e identificar al segundo, que entró en prisión poco después de estos hechos por otro motivo.

"La víctima fue sorprendida mientras aparcaba su vehículo en un parking próximo a su domicilio. En ese momento dos hombres lo abordaron y, bajo amenazas, le obligaron a ir con ellos a la fuerza", relatan desde la Policía Nacional. "Durante el trayecto en coche, los dos individuos le colocaron un pasamontañas en la cabeza con el fin de impedir que conociera el destino al que lo estaban trasladando".

"El joven fue llevado hasta una nave industrial, donde permaneció retenido en una de las habitaciones durante tres días", explican fuentes policiales. "Durante este tiempo los captores no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos durante el cautiverio. Mientras, paralelamente, los sujetos exigían dinero a la familia a cambio de su liberación", precisan estas mismas voces.

Pasados los tres días que duró el secuestro, "los captores tomaron la decisión de liberar al joven en unos terrenos próximos a Sevilla, desde donde la víctima pudo pedir ayuda". "Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos, los agentes iniciaron inmediatamente una intensa investigación que permitió la identificación plena de los responsables".

"Con el avance de la misma, se comprobó que uno de los implicados había ingresado en prisión días después del secuestro por otros delitos, por lo que los agentes le informaron de su imputación en estos hechos en el propio centro penitenciario", señalan desde la Policía en una nota de prensa. "El segundo implicado fue localizado y detenido en el municipio sevillano de Bormujos, en el marco de un dispositivo policial especialmente diseñado para ello y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión".