Un fallecido en el incendio de una residencia de mayores de Ciudad Real

Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.

Además, dos trabajadoras de la residencia, de 54 y 56 años, han tenido que ser trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente, que ha acudido al centro sanitario trasladado por su familia.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.

Estas mismas fuentes han indicado que, en estos momentos, se desconocen más datos sobre la identidad de la persona fallecida.

Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y de los otros cinco, se han hecho cargo familiares.

También veinte residentes han sido atendidos in situ por los medios sanitarios desplazados al lugar del suceso debido a inhalación de humo, pero no han precisado traslado al centro hospitalario.

En total, han acudido al lugar del incendio los bomberos de Ciudad Real y Daimiel -que han dado por extinguido el fuego sobre las 10:00 horas-, siete ambulancias, un UVI y efectivos de Cruz Roja, que también se han encargado de instalar el dispositivo en el polideportivo municipal para realojar a los residentes.