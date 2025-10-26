Sucesos
Muere un hombre tras caer desde el tejado de una vivienda en Jaén
El suceso ha ocurrido este domingo en el municipio de Martos
Un hombre ha fallecido este domingo tras caer desde el tejado una vivienda en la localidad jienense de Martos, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.
El teléfono 112 ha recibido el aviso por parte de un particular, sobre las 16,00 horas de la tarde, que alertaba de la caída de un varón desde el tejado de una vivienda ubicada en la calle Vereda Ancha mientras pintaba.
Tras el aviso, la sala coordinadora ha movilizado a efectivos de los servicios sanitarios 061, Policía Local y Guardia Civil. Al llegar al lugar de los hechos, fuentes del Instituto Armado han confirmado al 112 el fallecimiento del individuo.
