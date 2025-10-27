Muere un sevillano que resultó herido en El Puerto de Santa María este fin de semana

Un sevillano, vecino del barrio nazareno de Montequinto y de 25 años, ha fallecido este lunes tras ser atendido el pasado fin de semana en El Puerto de Santa María. La Policía Nacional investiga si fue agredido a las puertas de una discoteca o si por el contrario sufrió un accidente.

Los hechos ocurrieron a las 3.46 horas de este domingo. La Policía Local se encontró al varón herido y semiinconsciente en el parque Calderón, zona cercana a varias discotecas de la localidad portuense. Dieron aviso a Emergencias, que decidió trasladar al varón, según pudo saber El Correo de Andalucía, hasta el hospital de Puerto Real cuando sucedieron los hechos. Encontrándose en coma, el varón terminó en un hospital de la capital hispalense.

Tal y como ha podido conocer este periódico, en un primer momento fue la Policía Local la que se hizo cargo de la investigación. Fuentes municipales aseguran que a los agentes no les consta ningún tipo de pelea ni reyerta a las puertas de las discotecas esa noche.

El fallecimiento del joven ha provocado que sea la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María la que se encargue de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no está claro qué pudo provocar la caída del joven ni que se trate de una muerte violenta.

Noticia en actualización