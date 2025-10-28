TERCERA VÍCTIMA
Muere un hombre de 55 años tras un ataque de velutinas en Galicia
Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia
E. P.
Un hombre de 55 años que responde a las iniciales J.I.P. falleció la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia.
Según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.
Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este insecto, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.
