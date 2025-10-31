Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Canaria

Libertad provisional para el médico detenido en Gran Canaria por presuntas agresiones sexuales

El juez impone al investigado una orden de alejamiento y la inhabilitación temporal para ejercer como médico mientras continúa la investigación

Detenido en Telde un médico por agredir sexualmente a sus pacientes

Detenido en Telde un médico por agredir sexualmente a sus pacientes / Redacción

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria

La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria tomó este viernes declaración al médico detenido en el municipio de Telde por la Policía Nacional como supuesto autor de delitos sexuales.

Tras la comparecencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 acordó su libertad provisional como presunto autor de dos agresiones sexuales, sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación.

Como medidas cautelares, se le ha impuesto una orden de alejamiento de las dos mujeres afectadas y su inhabilitación temporal para ejercer como médico.

El juzgado mantiene abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
  2. Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
  3. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 30 de octubre de 2025
  4. Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
  5. Se suspenden las clases en las universidades pero se mantiene la actividad en colegios y conservatorios
  6. Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados
  7. Horarios y recorrido de la Esperanza de Triana en su vuelta de la Catedral este sábado
  8. Renfe suspende los trenes de Cercanías en Sevilla y corta conexiones con Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba

España reconoce por primera vez "el dolor y la injusticia" causados a los pueblos originarios mexicanos

España reconoce por primera vez "el dolor y la injusticia" causados a los pueblos originarios mexicanos

Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

Un diputado del PP sobre las mujeres víctimas del cribado: "Se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillemos"

Un diputado del PP sobre las mujeres víctimas del cribado: "Se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillemos"

Vídeo | Pablo Venzal, diputado del PP, sobre el cribado de cáncer de mama

Vídeo | Pablo Venzal, diputado del PP, sobre el cribado de cáncer de mama

Vídeo | Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año

Vídeo | Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia

Ni el clima ni la gastronomía: esto es lo mejor que tiene Sevilla, según sus propios turistas

Ni el clima ni la gastronomía: esto es lo mejor que tiene Sevilla, según sus propios turistas
Tracking Pixel Contents